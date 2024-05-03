10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفيت ممرضة عشرينية، تقيم بمدينة مطوبس في كفر الشيخ، الخميس، بعد فترة تلقيها العلاج دامت حوالي 10 أيام بأحد المستشفيات الخاصة على أجهزة التنفس الصناعي إثر تعرضها لحادث غرق بسقوط سيارة زفتها في مياه ترعة على طريق قرية ديبي - رشيد بمحافظة البحيرة.

العروس وهي من محافظة المنوفية تُدعى "شيماء باشا"، في العقد الثاني من العمر، تعرضت لحادث انقلاب سيارة زفافها بمياه ترعة أمام قرية ديبي التابعة لمركز رشيد والموازية لمدينة مطوبس، ما أدى إلى وفاة صديقتها نورهان محمد عبد الله عرفات، 25 عامًا، بينما تعرضت هي لإصابات بالغة لم تنجو منها، بعد أن وضعت على أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة في مستشفى خاص بقرية أدفينا في محافظة البحيرة، ثم نُقلت إلى أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية لاستكمال العلاج قبل أن يعلن نبأ وفاتها أمس.

وبحسب مصادر طبية لمصراوي ظلت العروس تعاني من عدم استقرار في ضربات القلب لسوء حالة الرئة نتيجة سقوطها في مياه الترعة، وقد توفيت خلال تلقيها العلاج بعد حوالي 10 أيام من وقوع الحادث.

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