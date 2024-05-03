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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول

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ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل من المدخل الجنوبي باتجاه منطقة وادي الهرية، وصولا إلى جبل الرحمة، ودوار التحرير، وضاحية الزيتون، وجبل أبو رمان، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بيت أمر، وبلدة حلحول، شمال الخليل، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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