السلطات الاسرائيلية أكدت مقتل أحد الاسرى الإسرائيليين في غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّها تأكّدت من مقتل درور أور، أحد الاسرى الإسرائيليين الذين اسرتهم حركة حماس في غزة في 7 تشرين الاول الماضي.

وكشفت الحكومة الإسرائيلية في بيان انه "يُحزننا أن نعلن أنّ درور أور الذي اسرته حماس في 7 تشرين الأول، قد تأكّد مقتله وأنّ جثّته محتجزة في غزة".

ولم توضح الحكومة كيف تأكّدت من مقتل أور.