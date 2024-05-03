السلطات الاسرائيلية أكدت مقتل أحد الاسرى الإسرائيليين في غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّها تأكّدت من مقتل درور أور، أحد الاسرى الإسرائيليين الذين اسرتهم حركة حماس في غزة في 7 تشرين الاول الماضي.
وكشفت الحكومة الإسرائيلية في بيان انه "يُحزننا أن نعلن أنّ درور أور الذي اسرته حماس في 7 تشرين الأول، قد تأكّد مقتله وأنّ جثّته محتجزة في غزة".
ولم توضح الحكومة كيف تأكّدت من مقتل أور.
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