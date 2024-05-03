الدفاع التايوانية: رصدنا 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنّها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 26 طائرة وخمس سفن صينية في محيط الجزيرة. واكدت الوزارة في بيان إنّ 17 من هذه الطائرات "اجتازت الخط الأوسط ودخلت شمالي ووسط منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي (أديز) التايوانية".

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