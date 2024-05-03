رئيس جامعة كاليفورنيا: اعتقال أكثر من 200 شخص في حرم الجامعة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن رئيس جامعة كاليفورنيا جين بلوك تأكيده "اعتقال أكثر من 200 شخص في حرم الجامعة".

وفي وقت سابق، اقتحمت الشرطة الأميركية حرم جامعة كاليفورنيا وأطلقت قنابل دخان على الطلاب لفض اعتصامهم الذي يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف أن الشرطة بدأت فض الاعتصام من خلال إزالة الحواجز والخيام التي وضعها المعتصمون، ثم اعتقلت عددا منهم، مما أدى لوقوع اشتباكات بين الشرطة والطلاب المعتصمين.

وتجمع مئات من أفراد الشرطة وهم يرتدون خوذات واقية في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة منذ حلول الظلام أمس الأربعاء استعدادا لإزالة مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين هاجمه مؤيدون لإسرائيل في الليلة السابقة.