ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسي اليوم الجمعة عن تدمير قواتها لتركيز معدات القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة ذخيرة لانسيت، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية تاس.

وقالت الوزارة إن "مشغلي زالا 155 مركبة جوية بدون طيار تابعة للواء مشاة البحرية المنفصل التابع لأسطول المحيط الهادئ التابع لمجموعة فوستوك، ضربوا تركيزا لمعدات القوات المسلحة الأوكرانية بذخيرة لانسيت الموجودة بالقرب من قرية نوفوميخائيليفكا في اتجاه يوجنودونيتسك للعملية العسكرية الخاصة".

كما قال كبير مشغلي الطائرة بدون طيار ، إن من بين الأهداف المكتشفة والمدمرة دبابة Leopard ومدفع هاوتزر M777. "نحن نعمل بشكل أساسي على مدفعية العدو والدبابات وأهداف أكثر أهمية".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي في ساعة سابقة عن تدمير مفرزة المشاة والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسيف يار.

حيث ذكر بيان الجيش الروسي: "تقوم أطقم BM-21 Grad MLRS التابعة لفوج مدفعية الحرس كوستروما التابع لوحدة الحرس إيفانوفو المحمولة جوا، والتي تحتفل بالذكرى 80 لتشكيلها اليوم ، بمهام إطلاق النار في منطقة تشاسيف يار في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. في سياق العمل القتالي، تم تدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك حتى فرقة المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في نقاط مجهزة في المباني المهجورة».