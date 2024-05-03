الامتحانات ليست موحدة.. "تعليم القاهرة" تعلن ضوابط اختبارات نهاية العام -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

عقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، اجتماعا اليوم الخميس، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية لمناقشة الضوابط المتعلقة بامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأكد مدير المديرية على الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال الإمتحانات وهي كالآتي:

- سرية الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل.

- عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات.

- تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية الثلاثة بالمرور على مقار لجان الامتحانات "قبل الامتحانات وليس أثناء الامتحانات"، ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات.

- التأكد من نظافة الفصول والديسكات ومراعاة المسافات والمرحلة العمرية بالنسبة لطلبة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوي.

- الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة للمرافق دورات المياة، والكهرباء، والأثاث تفاديا لحدوث عوائق تؤثر على سير أعمال الامتحانات.

- التواصل مع رؤساء الأحياء والإبلاغ عن أي إشغالات بمحيط وأسوار المدارس ومقار اللجان والطرق المؤدية لها.

- تشكيل غرفة عمليات الإدارة "المدير العام+ الوكيل+ مدير التعليم الثانوي+ موجه أول المادة+ مسئول التطوير+ مسئول الأمن+ عضو قانوني".

- تفعيل القرار الوزاري الخاص بمكافحة الغش مع عمل محضر إثبات حالة لأي طارئ يحدث أثناء الامتحانات.

- موافاة غرفة العمليات بالمديرية بموقف الغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة وتحديث الموقف عند اللزوم "للشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي".

- عدم تداول أي بيانات أو نتيجة أو إحصاءات خاصة بالامتحانات لأي جهة إلا بعد اعتمادها وورود فاكس من المديرية بالإعلان "مدير المديرية مباشرة".

- التبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها.

- يتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة الموجودة بالمستشفيات للشهادة الإعدادية.

- مراعاة انتقاء رؤساء لجان سير امتحانات الإعدادية.

- إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة.

- الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو بأي وسيلة أخرى.

أولا: بالنسبة للصفوف النقل بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف

الثاني الإعدادي:

- إعلان جداول الامتحانات للطلبة في أماكن ظاهرة وواضحة.

- الإلتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة من محافظ القاهرة.

- الإمتحانات ليست موحدة على مستوى الإدارة التعليمية.

- مراعاة التصحيح بدقة والرصد أولا بأول في الشيت سواء كانت درجات أو تقديرات.

-حظر دخول التليفونات المحمولة داخل اللجان مع الطلاب والملاحظين وعدم إثارة المشاكل ومنع الغش وإحكام السيطرة على اللجان.

-مراجعة النتيجة بدقة ولا يتم إعلانها إلا بعد إرسال فاكس من المديرية.

ثانيا: بالنسبة للصف الثالث الإعدادي:

-بداية الامتحانات من الخميس ۲۰۲٤/٥/١٦ والتجمع في المطبعة السرية فجر اليوم نفسه.

- مراعاة التصحيح بدقة أولا بأول حسب ظروف كل إدارة.

- تصحيح مادة الرياضيات بعد انتهاء الفرع الثاني "الجبر+ الهندسة".

ثالثا: تعليمات خاصة بأعمال الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي:

- التنبيه المشدد بالالتزام بمواعيد عقد الامتحانات بدءًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ وعدم عقد أية امتحانات خارج المواعيد المحددة.

- يتم إعداد امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن يشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪ يمتحن الطالب على الجهاز اللوحي "التابلت" وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% يمتحنها الطلاب بذات نظام بوكلت الثانوية العامة.

- يقوم الموجهون من واضعي أسئلة الامتحانات بالالتزام بوضع الأسئلة الامتحانية في الأجزاء المقررة من المنهج مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة وإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانيين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية، يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الوقت الكلي المخصص لكل مادة ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- تحميل أسئلة الامتحانات على منصة الامتحانات بذات ترتيب المواد طبقًا لجدول الامتحان المعد من قبل المديرية مع توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب لموجه أول المادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة.

- توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الإمتحان ويكون زمن الامتحانين (ورقي إلكتروني هو ذات زمن الإمتحان لكل مادة.

- التأكيد على أن يكون مدير المدرسة هو رئيس اللجنة الصباحية والمسائية مع التأكيد على تواجد أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة من خلال الفترتين للتعامل مع المشكلات التي قد تطرأ أثناء تأدية الطلاب للامتحان الإلكتروني وتحديد البديل المناسب الذى سوف يتم تطبيقه من بداية الامتحان.

- يكون الامتحان الورقي لطلاب المنازل هو ذات الامتحان الإلكتروني مع إعادة توزيع الدرجة الكلية للمادة على أسئلة الامتحان لطلاب المنازل نظرا لعدم وجود درجات أعمال سنة لهم.

- يعد الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى فى بداية الامتحان الإلكتروني إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مديري المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان ضمانًا لحق الطالب.

- التنبيه مشددا على أن يكون الامتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا "منازل" الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني هوذات الامتحان الإلكتروني.

بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحاناتهم ورقية لهم بذات مواعيد اقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة "كما هو متبع في الأعوام السابقة".

- ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول أو كاميرات التصوير أو أي وسائل أخرى داخل اللجان، بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة وتطبيق قانون مكافحة الغش.

- يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بماتم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب ( إلكتروني / ورقى ) في أن واحد.

- في حالة وجود أكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الاولى يحق له أداء الامتحان في المادة الثانية لذات اليوم.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان

"إلكتروني ورقي" طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات لضمان سرية الامتحان.

وأكدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، على ضروة العمل بدقة وإلتزام وتكاتف الجميع أثناء إجراءات الامتحانات لاستكمال مسيرة النجاح والخروج بالمظهر اللائق والمشرف لتعليم القاهرة.

وأشار الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، إلى أنه تم تجهيز وتحضير الخامات اللازمة للامتحان العملي، كما يتم متابعة الامتحان بشكل يومي داخل اللجان وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت منى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية على إعداد مذكرة تشمل كافة الاحتياجات للعام الدراسي الجديد اعتبارا من ٢٠٢٤/٧/١.

وأكد الدكتور هانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة على تواجد ملفات التقديم للصفوف الاولى للمراحل التعليمية الثلاثة والزى المدرسى والرياضى بجميع المدارس بالإدارات التعليمية بأسعار مناسبة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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