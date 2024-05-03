أستاذة صيدلة تحدد 10 طرق لعلاج العنف المنزلي الجسدي الأسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

حددت الدكتور شيرين ماهر، الأستاذة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، خلال نشرة توعوية، 10 طرق للوقاية والتخلص من ظاهرة العنف الأسري، وهي كالتالي:

1- السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف المنزلي هو اتخاذ إجراء عملي وعدم إخفاء المشكلة والسكوت عنها.

2- الخطوة الأولية إخبار شخص ما بشأن الإساءة، سواء كان صديقا أو صاحبًا عزيزا أو موفر الرعاية أو أي شخص آخر موثوق.

3- تعتبر الاستجابة لمواجهة العنف المنزلي جهدا مشتركًا بين الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وإنفاذ القانون.

4- تعالج العديد من حالات العنف الجسدي من قبل طبيب الأسرة أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية، ولكن معظم الضحايا لا يرغبون بمناقشة الأطباء الذين يعالجونهم.

5- ينبغي على المعالجين تقديم العلاج إلى الحالات المرتبطة بعنف منزلي لكل من الضحية والجاني، وتقديم الاستشارات اللازمة.

6- يجب تقديم النصح للمعتدي، ومعرفة أسباب العدوان لديهم ومعالجتها.

7- وضع خطة سالمة للضحية، حيث تسمح خطة السالمة بالتخطيط للمواقف الخطرة التي يمكن أن تواجهها الضحية إذا وقعت حادثة حادة في المنزل مرة أخرى، ووضع استراتيجيات لضمان سلامتهم.

8- تعديل السلوكيات السلبية للأطفال الذين تعرضوا للعنف أو شاهدوه.

9- احتياج الضحايا الذين تعرضوا لمراحل متقدمة من العنف الأسري إلى علاج وظيفي لتطوير مهاراتهم والمشاركة في العمل وتنفيذ المهام بشكل جيد، ويتم ذلك من خلال تمكنهم

من ابتكار أدوار جديدة واكتساب الكفاءة الذاتية الإلزامية للتغلب على آثار العنف الأسري، وبالنسبة للضحايا الأطفال يجب تعزيز المهارات التعليمية واللعب والمهارات الاجتماعية الملائمة لسنهم لتسهيل النمو السليم والنجاح في الأنشطة المدرسية.

10- يمكن اللجوء إلى السلطات الحكومية والمحاكم حال استمرار العنف لجبر القائم بالعنف على الابتعاد عن الضحية.