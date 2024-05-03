اعلنت القيادة الوسطى الاميركية بأن قواتها (USCENTCOM) نجحت في التصدي وتدمير ثلاثة طائرات بدون طيار ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. واشارت الى انه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الاميركية: دمرنا 3 طائرات مسيرة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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