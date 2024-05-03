إصابة 8 جنود في ضربة إسرائيلية على مشارف دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ثمانية جنود أصيبوا جراء ضربة جوية إسرائيلية على مشارف دمشق في وقت متأخر من “الخميس”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر العسكري: ” شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.”

وقالت شبكة “السويداء 24” إن هناك حركة كثيفة لسيارات الإسعاف باتجاه الموقع المستهدف شرقي طريق دمشق السويداء، وهو بناء مدرسة أمن الدولة، وتشير المعلومات إلى أن قصفاً إسرائيلياً طاله بثلاثة صواريخ.