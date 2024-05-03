قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة الخليل وبلدتي بيت أمر وحلحول.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل من المدخل الجنوبي باتجاه منطقة وادي الهرية، وصولا إلى جبل الرحمة، ودوار التحرير، وضاحية الزيتون، وجبل أبو رمان، وانتشرت في محيط منازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بيت أمر، وبلدة حلحول شمال الخليل، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.