أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "الحذر الشّديد يسود المنطقة الحدوديّة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى شبعا ومزارعها، بعد أن وسّعت القوّات الإسرائيليّة دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة، مستهدفةً شبعا، مزرعة حلتا، الفرديس، راشيا الفخار، أطراف كفرشوبا وكفرحمام".
وأشار إلى أنّ "الطيران التّجسّسي الإسرائيلي لا يزال يقوم بطلعات استكشافيّة تجسسيّة فوق حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى البقاع الغربي وإقليم التفاح".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.