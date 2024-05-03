رويترز عن وزير الدفاع الاميركي: لا أرى أي مؤشر على أن حماس ستهاجم القوات الأميركية في غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن تأكيده أنه "لا أرى أي مؤشر على أن حركة حماس ستهاجم القوات الأميركية في غزة".

من جهة اخرى، شدد وزير الدفاع الاميركي على ان "وجود قوات روسية في النيجر أمر سنواصل مراقبته"، معتبرا ان "الروس لا يستطيعون الوصول إلى القوات أو المعدات الأميركية في النيجر".