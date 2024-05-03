نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن تأكيده أنه "لا أرى أي مؤشر على أن حركة حماس ستهاجم القوات الأميركية في غزة".
من جهة اخرى، شدد وزير الدفاع الاميركي على ان "وجود قوات روسية في النيجر أمر سنواصل مراقبته"، معتبرا ان "الروس لا يستطيعون الوصول إلى القوات أو المعدات الأميركية في النيجر".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وزير الدفاع الاميركي: لا أرى أي مؤشر على أن حماس ستهاجم القوات الأميركية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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