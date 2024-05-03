البنتاغون: قوات روسية ستبقى في قاعدة واحدة في النيجر مع عناصر من الجيش الأميركي

اشار مصدر في البنتاغون، لوكالة "نوفوستي"، الى إن "قوات روسية ستبقى في قاعدة واحدة في النيجر مع عناصر من الجيش الأميركي، وذلك حتى تسحب الولايات المتحدة وحدتها من هذه الدولة الإفريقية"، لافتا الى أن "البنتاغون، يراقب الوضع ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة والمعقولة لضمان سلامة القوات والمنشآت والمعدات الأميركية".

ونوه المصدر كذلك بأن "القوات تتمركز في القاعدة الجوية 101 التابعة لسلاح الجو في النيجر - بالقرب من المطار الدولي لعاصمة النيجر مدينة نيامي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن "خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب قواتها من هذا البلد. وذكرت الأنباء أنه تم التوصل إلى ذلك، نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة وسلطات النيجر الجديدة منذ عام 2023 حول استمرار التعاون الأمني. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد. في الوقت نفسه، في 12 نيسان.