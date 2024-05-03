شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الاسرائيلي استهدف منزلا برفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الزهور بمدينة رفح، مما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، فيما أصيب تسعة الفلسطينيين في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.