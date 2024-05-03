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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر اليوم إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 13 كيلومتراً، في منطقة “تُربت” بإقليم بلوشستان.

وشعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك العاصمة الإقليمية كويتا.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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