رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

التقى معالي ‫رئيس مجلس الشورى‬ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ معالي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان صاحبة جافاروفا ، وذلك في المؤتمر العالمي السادس للحوار بين الثقافات، والمؤتمر البرلماني الدولي المصاحب، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المطروحة في المؤتمر والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الأذربيجانية وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك وفقا لـ ” الرياض”.