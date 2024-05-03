ارتفاع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة جنوب البرازيل إلى 29 شخصا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت وكالة الدفاع المدني البرازيلية ، ارتفاع حصيلة القتلى جراء هطول الأمطار الغزيرة على ولاية “ريو جراندي دو سول” الواقعة جنوبي البلاد إلى 29 شخصا بالإضافة إلى 60 آخرين لا زالوا في عداد المفقودين.



وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن الرئيس البرازيلي “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” توجه إلى الولاية للاجتماع مع السلطات المحلية هناك ، معربا عن تضامنه معهم.



وقال لولا دا سيلفا – في منشور عبر منصة إكس – إن حكومته ستبذل قصارى جهدها من أجل تلبية احتياجات المتضررين من هذه الأمطار.



وأضافت وكالة الدفاع المدني أن الأمطار تسببت في انقطاع الكهرباء والمياه في جميع أرجاء الولاية، ووقوع فيضانات وانهيارات أرضية وارتفاع منسوب المياه في الأنهار، بالإضافة إلى انهيار جزء من مبنى سد لتوليد الطاقة الكهرومائية.. مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص فروا من منازلهم.