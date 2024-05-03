مصرع وإصابة 41 شخصاً بحادث تحطم حافلة في باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 20 شخصاً في باكستان مصرعهم ، فيما أصيب 21 آخرون، اليوم الجمعة ،إثر انحراف الحافلة التي كانت تقلهم عن أحد الطرق الجبلية الضيقة وسقوطها في وادٍ بمنطقة “ديامر” في إقليم “جيلجيت بالتستان”.

ونقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية عن الشرطة الباكستانية قولها : إن الحادث وقع على طريق كاراكورام السريع في منطقة “ديامر” عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة “روالبندي” متجهة إلى مدينة “جيلجيت”، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم خمسة على الأقل حالتهم خطيرة.