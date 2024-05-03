الرئيس الروسي يعتزم زيارة الصين هذا الشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت بلومبرج نيوز اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الصين هذا الشهر للقاء نظيره شي جين بينغ.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على خطط الكرملين قوله إن الزيارة مقررة يومي 15 و16 مايو أيار.