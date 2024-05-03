"دخل علينا سكران".. تفاصيل مقتل "سوداني" داخل مطعم في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شهد حي مدينة نصر بالقاهرة، واقعة قتل مأساوية راح ضحيتها شاب ـ سوداني الجنسية ـ إثر مشاجرة مع عامل في إحدى المطاعم.

ورد بلاغا لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، من شرطة النجدة مفاده بوجود مشاجرة بدائرة القسم وسقوط قتيل، بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب ـ سوداني الجنسية ـ وبه طعنات نافذة في جسده، تم نقله إلى المشرحة لحين كشف ملابسات الجريمة وملابساتها.

على الفور،أمر العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع الشرق، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، حيث تم التوصل إلى هوية المتهم وأمكن ضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة.

ودلت تحريات المباحث الأولية أن المتوفى كان في حالة "سُكر"، حيث أقتحم المطعم واعتدى على عامل بداخله على إثر ذلك نشبت مشاجرة بينهما، انتهت بقيام العامل بتوجيه عده طعنات للشاب بسلاح أبيض ما أسفر عن وفاته في الحال.

جري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.