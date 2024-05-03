موعد بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، جاهزية المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين؛ لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وذلك ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وأشار "الفقي" في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، لافتًا إلى ضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.

وأضاف محافظ سوهاج أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح، وأنه جاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين، التي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا.