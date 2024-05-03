"الجديد": شعبة المعلومات أوقفت المعتدي على المحامية سوزان أبو حمدان

أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "شعبة المعلومات أوقفت المعتدي على المحامية سوزي أبو حمدان، وتمّ تسليمه إلى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية".

وكانت قد تعرّضت المحامية للضرب من قبل زوج موكلتها وآخرين، في 25 نيسان، على الطريق أمام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية.

وقد تقدمت المحامية بشكوى فوريّة بعد تدخُل النقابة أيضًا، وعمل مخفر الطيونة على فتح تحقيق بالحادث.