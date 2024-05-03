أفادت قناة "الجديد"، بأنّ "شعبة المعلومات أوقفت المعتدي على المحامية سوزي أبو حمدان، وتمّ تسليمه إلى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية".
وكانت قد تعرّضت المحامية للضرب من قبل زوج موكلتها وآخرين، في 25 نيسان، على الطريق أمام محكمة الشياح الشرعية الجعفرية.
وقد تقدمت المحامية بشكوى فوريّة بعد تدخُل النقابة أيضًا، وعمل مخفر الطيونة على فتح تحقيق بالحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": شعبة المعلومات أوقفت المعتدي على المحامية سوزان أبو حمدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.