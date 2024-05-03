الأمم المتحدة تحذر: أي اعتداء إسرائيلي على رفح قد يتسبب في مذبحة للمدنيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذرت الأمم المتحدة من أن أي اعتداء إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قد يتسبب في مذبحة للمدنيين، ومن شأنه أن يعرض حياة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة للخطر.

وقال متحدث باسم مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف أوردته قناة “فرانس 24” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة إن الاعتداء الإسرائيلي سيشكل ضربة قوية لجهود إيصال المساعدات الإنسانية بأكملها التي تدار في المقام الأول من قطاع غزة، موضحا أن تلك العمليات تشمل عيادات طبية ونقاط توزيع المواد الغذائية، بما في ذلك مراكز رعاية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عزمها شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، حيث لجأ إليها نحو مليون شخص نازح يحتشدون معًا داخل ملاجئ وأماكن إقامة مؤقتة.