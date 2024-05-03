انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في نهر النيل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، عصر اليوم الجمعة، جثتي شاب وفتاة غرقا في نهر النيل، في ظروف غامضة، وجرى إيداعهما بمشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثتين لغريقين في نهر النيل بالقرب من قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم انتشال الجثتين، وتبين أنهما: " رفيدة م" 17 سنة، "مصطفى ب" 35 سنة، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي للعرض على الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.