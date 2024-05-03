إحياء يوم الجمعة العظيمة في صور

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في صور، يوم الجمعة العظيمة، فأقيمت رتب دفن المصلوب. وفي كنيسة القديس توما الرسول للروم الارثوذكس، ترأس الرتبة كاهن الرعية الاب نقولا باسيل، بحضور حشد من المؤمنين. وألقى عظة تناول فيها "عذاب المسيح الذي سار على درب الجلجلة حاملا الصليب فكان عنوانا للتضحية والمحبة والسلام". وأمل "ان ينعم لبنان بشفاعة سيدنا المسيح والسيدة مريم العذراء بالسلام والامن والامان بعيدا عن الشرور والحروب".

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