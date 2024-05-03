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الصين تطلق صاروخاً لنقل عينات التربة القمرية إلى الأرض

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الصين ,اليوم, بنجاح صاروخاً لنقل عينات من التربة القمرية إلى الأرض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا ـ بياناً عن إدارة الفضاء الصينية ، أن الصاروخ الناقل “تشانغ تشينغ-5 واي 8” نفذ بنجاح عملية إيصال المسبار القمري الصيني “تشانغ إيه-6” إلى مدار انتقالي بين الأرض والقمر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم خلالها نقل حوالي 2 كيلوغرام من عينات التربة القمرية إلى الأرض، وقد تستغرق المهمة 53 يومًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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