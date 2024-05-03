الصين تطلق صاروخاً لنقل عينات التربة القمرية إلى الأرض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الصين ,اليوم, بنجاح صاروخاً لنقل عينات من التربة القمرية إلى الأرض.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ـ شينخوا ـ بياناً عن إدارة الفضاء الصينية ، أن الصاروخ الناقل “تشانغ تشينغ-5 واي 8” نفذ بنجاح عملية إيصال المسبار القمري الصيني “تشانغ إيه-6” إلى مدار انتقالي بين الأرض والقمر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم خلالها نقل حوالي 2 كيلوغرام من عينات التربة القمرية إلى الأرض، وقد تستغرق المهمة 53 يومًا.