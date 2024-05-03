رئيس جمهورية بولندا يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى فخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا، في القصر الرئاسي في وارسو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، خلال الاحتفال بذكرى يوم الدستور البولندي الذي يصادف الثالث من شهر مايو.

وقد نقل السفير الصالح لفخامته وللشعب البولندي الصديق تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بهذه المناسبة، فيما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وتمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.