إسرائيل تبيد 5% من أهالى غزة.. وتحذيرات أمريكية وأممية من اجتياح رفح

ياسر رشاد - القاهرة - «الصحة العالمية»: خطة الطوارئ غير كافية لمنع وقوع المذبحة جنوب القطاع

استشهاد الدكتور عدنان البرش رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء داخل مقر احتجازه

وزير الدفاع الأمريكى: قريباً تشغيل الميناء وتدفق المساعدات.. وحماس لا تخطط لمهاجمتنا

كشف أمس تقرير للبرنامج الإنمائى ولجنة إسكوا الأمميين عن تصفية الاحتلال الصهيونى لما لا يقل عن 5% من أهالى القطاع ما بين القتل والإصابة، وأشار إلى أن الحرب المستمرة فى غزة ستظل لها عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة على الشعب الفلسطينى وطالب التقرير بضرورة يجب وقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية مع ارتفاع معدل الفقر من نحو 39% إلى 61% إذا امتدت الحرب إلى 9 أشهر أعلنت كل من هيئة «شئون الأسرى والمحررين» ونادى «الأسير الفلسطيني» فى بيان مشترك عن استشهاد اثنين من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال فى غزة، أحدهما الطبيب عدنان أحمد عطية البرش (50 عاماً) من جباليا، وهو استشارى ورئيس قسم العظام فى مستشفى الشفاء، شمال قطاع غزة. فيما واصل الاحتلال مجازره فى قطاع غزة لليوم الـ210 على التوالى تزامنا مع مواجهات بالضفة المحتلة وعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك وأوضح البيان أن «الشهيد الطبيب البرش اعتقل على يد الاحتلال فى شهر ديسمبر الماضى، خلال وجوده فى مستشفى العودة، شمال قطاع غزة، إلى جانب مجموعة من الأطباء». وأعلنت مصادر فلسطينية استشهاد البرش فى سجن (عوفر) فى تاريخ 19 أبريل الماضى، ولا يزال جثمانه محتجزاً. وكان الشهيد البرش كان قد تعرض لإصابة خلال وجوده فى المستشفى الإندونيسى، شمال قطاع غزة، قبل نحو 5 أشهر. الجدير بالذكر أن الشهيد الدكتور عدنان البرش، أحد الأطباء الصامدين الذين واصلوا تقديم الخدمات الطبية والرعاية للمرضى رغم حصار الاحتلال لمستشفى العودة، واعتقاله رفقة عدد من الأطباء والمرضى والنازحين وأدانت وزارة الصحة فى غزة «جريمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبى عدنان البرش تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال». ودعت فى بيان لها، المجتمع الدولى والمنظمات الصحية والحقوقية إلى «التدخل وزيارة الأسرى وحمايتهم من التعذيب». وأشارت إلى أن «جريمة قتل البرش فى سجون الاحتلال رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحى منذ 7 أكتوبر إلى 492».

وأدانت الوزارة استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و596 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و816 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من أهالى القطاع وارتفعت حصيلة الشهداء فى حى الزهور بمدينة رفح جنوبى القطاع، جراء قصف الاحتلال، إلى سبعة بينهم أربعة أطفال.

وأكد شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا فى حى الزهور بمدينة رفح، ودمرته فوق رؤوس ساكنيه، ما أدى لاستشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين. وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك، معارضة الولايات المتحدة لأى عملية واسعة فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة من دون إجراءات عملية وملموسة وواقعية لضمان أمن المدنيين المتكدسين هناك. وقال تك إن جولة وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، إلى الشرق الأوسط تركز على ملف المساعدات الإنسانية لسكان غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وأضاف أن زيارة بلينكن تعد السابعة لمنطقة الشرق الأوسط، بهدف دفع الجهود الإنسانية، والتعاون مع الشركاء فى المنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، حيث التقى فى الرياض بشركاء عرب وأوروبيين لبحث هذا الموضوع.

وأشار إلى أن بلينكن توجه بعد السعودية للأردن؛ وأكد وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، أنه لا يوجد أدلة تشير إلى نية حركة حماس لشن هجمات على القوات الأمريكية فى غزة. وقال أوستن فى مؤتمر صحفى، إنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العسكريين، مضيفًا أنه لا يمكنه مناقشة معلومات استخباراتية بشكل علنى. وأكد جون كيربى، المتحدث باسم الأمن القومى فى البيت الأبيض، أن الرصيف البحرى الذى أقامته القوات الأمريكية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل فى غضون أيام، على الرغم من الظروف الجوية التى تعرقل الاستعدادات. وأعلن مسئولون فى وزارة الدفاع الأمريكية أن الرصيف العائم سيبدأ العمل فى وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل المساعدات إلى غزة خلال الساعات المقبلة فيما أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أن الرصيف سيكون جاهزًا خلال أسبوع. ودعت الولايات المتحدة، حماس وكيان الاحتلال إلى عدم عرقلة تدفق المساعدات، بعد الهجوم على شحنة إسرائيلية وتحويل مسارها. ودعت الولايات المتحدة لضمان عدم تعطيل المساعدات الموجهة للمدنيين فى غزة، بعدما هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن قبل أن يقوم مسلحون فلسطينيون بتحويل مسارها. وأعلنت الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن «التوغل فى رفح يمكن أن يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة فى قطاع غزة بأكمله».

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ من أن يؤدى التوغل فى رفح إلى إغلاق المعبر المستخدم لدخول الإمدادات الطبية إلى غزة. قالت المنظمة إن خطة الطوارئ لعملية الاجتياح المحتملة فى رفح ستكون مجرد «ضمادة». وأكدت وجود خطة طوارئ فى حالة حدوث توغل إسرائيلى، لكنها أوضحت غير كافية لمنع حدوث ارتفاع كبير فى عدد الضحايا وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية، فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى مؤتمر صحفى فى جنيف عبر رابط فيديو «أريد أن أقول حقا إن خطة الطوارئ هذه هى مجرد ضمادة». وأضاف أنها «لن تمنع على الإطلاق الوفيات والانتشار المتوقع للأمراض جراء العملية العسكرية».