اتفاق للتعاون العسكري بين اليابان وأميركا وأستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - طوكيو (وكالات)

وقّع وزراء الدفاع من اليابان والولايات المتحدة وأستراليا، أول أمس، اتفاقاً للتعاون في مجال تكنولوجيات جديدة، في إطار مساعي هذه الدول لتقوية العلاقات الأمنية.

وحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، قال الوزراء الثلاثة في بيان مشترك عقب اجتماعهم في ولاية هاواي الأميركية، إن قوات بلادهم تهدف إلى إجراء تدريب أولي للدفاع الجوي والصاروخي بالذخيرة الحية في عام 2024، في إطار تدريب عسكري منتظم ومتعدد الأطراف. وجاءت المحادثات الثلاثية بين وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا ونظيريه الأميركي لويد أوستن والأسترالي ريتشارد مارليس قبيل اجتماع رباعي يشارك فيه أيضاً وزير الدفاع الفلبيني جلبيرتو تيودورو.

وقال الوزراء الثلاثة في البيان إنهم سوف يناقشون بشكل مستفيض فرص التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة التي يتم إنتاجها بشكل تعاوني، «والمواد المركبة الجوية الفضائية». واتفق الوزراء الثلاثة أيضاً على تنفيذ تدريب ثلاثي مشترك بطائرات (إف 35) المقاتلة في كل بلد من بلدانهم خلال العامين المقبلين حتى عام 2026 . وفي ما يتعلق بحرب أوكرانيا، أدان وزراء الدفاع الثلاثة التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك صادرات بيونج يانج وشراء موسكو صواريخ باليستية من بيونج يانج في انتهاك لقرارات مجلس الأمن. وأدان الوزراء استخدام روسيا الصواريخ ضد أوكرانيا.