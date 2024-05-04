"أ.ف.ب" عن مصدر: ماكرون وشولتس نسقا مواقفهما بشأن الصين قبل زيارة شي لفرنسا

استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني أولاف شولتس على عشاء غير رسمي في باريس، من أجل "تنسيق مواقفهما" بشأن الصين قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى فرنسا، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وبحسب هذا المصدر، اقترح الإليزيه على المستشار الألماني المشاركة في الاجتماع الثلاثي المقرر عقده الاثنين بين الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وشي جينبينغ.

والغاية من ذلك تكرار صيغة اجتماع عام 2019 في باريس بين ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل وجان كلود يونكر، سلف فون دير لايين، مع الرئيس الصيني.

لكن أولاف شولتس اعتذر لأن له زيارة مقررة إلى لاتفيا وليتوانيا، وفق ما أفاد المصدر الفرنسي.

وأكد المتحدث باسم المستشارية الألمانية فولفغانغ بوشنر للصحافيين أن جدول الأعمال "تم وضعه منذ فترة طويلة"، موضحا أن مشاركة ألمانيا في الاجتماع ليست مطروحة لذلك السبب.

وتم بحث إطار للتعامل مع القضايا الصينية خلال العشاء الذي أقيم بين الزعيمين الفرنسي والألماني، برفقة زوجتيهما، في مطعم لا روتوند الباريسي الذي يرتاده إيمانويل ماكرون بانتظام.