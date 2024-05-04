الاستعانة بالمرافقين المصريين.. تفعيل ضوابط السياحة الصحراوية – (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن البدء في تفعيل ضوابط السياحة الصحراوية.

وقال أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وفقًا لكتاب سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، فإن يجب الشركات الراغبة في تنفيذ وتنظيم رحلات صحراوية ضرورة التوجه بملف يتضمن بيان حديث بأسماء العاملين بالشركة، على أن يشمل البيان الآتي:" الإسم رباعي- الرقم القومي – المهنة المثبتة في البطاقة – المهنة التي يتم القيام بها أثناء تنفيذ الرحلة الصحراوية"، ممن يتم الإستعانة بهم كمرافقين في رحلات السفاري والسياحة الصحراوية التي تنظمها الشركة.

وأضاف "عمارة"، خلال منشور موجه لغرفة شركات السياحة، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه يجب إرسال صور رخص القيادة بالنسبة للسائقين، والتوجه بالملف لإدارة البرامج – قسم السياحة الصحراوية، وذلك في موعد أقصاه أسبوعان اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024؛ وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم ومخاطبة الجهات المعنية؛ للحصول على المراجعة الأمنية للعاملين المشار إليهم، والتي يتعذر بدونها قبول وتنفيذ الرحلة.

وشدد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، على الشركات السياحية، ضرورة الإلتزام بالاستعانة بالمرافقين المصريين ضمن العاملين بالشركة والوارد أسمائهم بالبيان المقدم منها.

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