البرازيل واليابان تتفقان على تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اتفق الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ، بما في ذلك تحسين حماية غابات الأمازون المطيرة.

ووقع الجانبان خلال محادثات بينهما اليوم على اتفاقية تعاون شاملة حول إزالة الكربون وغيرها من القضايا البيئية تحمل اسم “مبادرة الشراكة الخضراء”، وتشمل تقديم مساهمات مالية ومساعدات لتجديد الأراضي الزراعية المتدهورة لمنع إزالة الغابات، وتعزيز الزراعة المستدامة.

وعقب الاجتماع أوضح كيشيدا خلال مؤتمر صحفي مع لولا أن بلاده ستقدم إسهاما لتحقيق الحياد الكربوني في العالم، بينما دعا لولا إلى مزيد من الاستثمار في شركات الطاقة النظيفة، قائلا “إن تغير المناخ مشكلة بالغة الخطورة”.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني يقوم حاليا بجولة في أمريكا الجنوبية في سعي بلاده لتعزيز علاقاتها مع الدول الناشئة والنامية.