«الأونروا»: الصراع في غزة مستمر كـ”حرب على النساء”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الجمعة إن إسرئيل تواصل استهداف النساء في ضربات في قطاع غزة.

وقالت (أونروا) في بيان صحفي نشرته على موقع “اكس” للتواصل الاجتماعي إن “الحرب في غزة مستمرة كحرب على النساء”، مضيفة أن أكثر من 10 آلاف امرأة قتلن وأصيبت 19 ألف أمرأة أخرى جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة وفقا لـ “الرياض”.

وأضافت الوكالة أنه في المتوسط يفقد 37 طفلا في غزة أمهاتهم كل يوم.

وأوضحت الوكالة أن ظروف الحياة “مروعة” بشكل خاص لأكثر من 155 ألف أمرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، حيث يواجهن صعوبات في الوصول إلى المياه والمرافق الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 34622 قتيلا، والمصابين إلى 77867 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة “ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.