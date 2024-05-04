القوات الروسية تدمر 40 مركزا للتحكم في مسيرات أوكرانية خلال 24 ساعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

قال المتحدث باسم مجموعة دنيبر القتالية الروسية رومان كودريان، إن القوات الروسية نفذت ضربات على 40 مركزا لعمليات الطائرات بدون طيار الأوكرانية بالإضافة إلى أربع زوارق مائية وستة مواقع للمدافع وقذائف الهاون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف كودريان “تم إصابة ستة مواقع للمدافع وقذائف الهاون، ودمرت نيران المدفعية والطائرات الهجومية بدون طيار أربع زوارق وثلاث وحدات من معدات السيارات و40 مركزا للتحكم في الطائرات بدون طيار، كما تم ضرب 25 مركز مراقبة وأربعة مستودعات لوجستية”.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأوضح أن الجيش الأوكراني فقد خلال الـ24 ساعة الماضية ما يصل إلى 30 جنديا.

وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كوليمزين، إن شخصين أصيبا في غرب دونيتسك جراء قصف أوكراني.

وأضاف “نتيجة للهجوم الليلي على منطقة بتروفسكي من قبل الأوكرانيين، أصابت إحدى القذائف سطح مبنى سكني، وأصيب شخصان”.

وقالت خدمات الطوارئ في المنطقة إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.