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توقيف مشتبه بعلاقته بأعمال حفر خندق بحثا عن كنز في بعلبك

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن دورية من مخابرات الجيش تمكنت من توقيف المدعو ن.ع خلال عملية دهم في حي الشميس في بعلبك للاشتباه بعلاقته بأعمال حفر خندق بحثا عن كنز داخل احد المنازل في الحي، والتي على أثرها تم توقيف 6 سوريين مساء الأربعاء الفائت في الموقع، وضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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