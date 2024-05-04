توقيف مشتبه بعلاقته بأعمال حفر خندق بحثا عن كنز في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن دورية من مخابرات الجيش تمكنت من توقيف المدعو ن.ع خلال عملية دهم في حي الشميس في بعلبك للاشتباه بعلاقته بأعمال حفر خندق بحثا عن كنز داخل احد المنازل في الحي، والتي على أثرها تم توقيف 6 سوريين مساء الأربعاء الفائت في الموقع، وضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر.

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