شكرا لقرائتكم خبر عن صور| أمطار غزيرة بجنوب البرازيل.. 39 قتيلًا و70 مفقودًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية في البرازيل أمس الجمعة، إن أمطارًا غزيرة هطلت في ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البلاد تسببت في مقتل 39 شخصًا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكر الدفاع المدني في ريو جراندي دو سول أن 68 شخصُا ما زالوا في عداد المفقودين ونزح ما لا يقل عن 24 ألفا من الولاية المتاخمة لأوروجواي والأرجنتين، والتي تضررت تقريبا نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة.

عدد الضحايا قابل للزيادة



وقال إدواردو ليتشي حاكم الولاية للصحفيين "هذه الأعداد قد تتغير بشكل كبير خلال الأيام التالية عندما نتمكن من الوصول إلى مزيد من المناطق".

وغمرت المياه الشوارع تمامًا ودُمرت طرق وجسور في مدن كثيرة، وتسببت العاصفة أيضًا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لهيكل سد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.

وقالت السلطات إن سدًا آخر في مدينة بينتو جونكالفيس مُعرض أيضًا لخطر الانهيار، وأمرت الأشخاص الذين يقطنون بالقرب منه بإخلاء منازلهم.

وتقع الولاية في نقطة جغرافية تلتقي فيها الأجواء الاستوائية والقطبية، مما خلق نمطًا مناخيًا يتخلله فترات من الأمطار الغزيرة وأخرى من الجفاف.

ويعتقد علماء محليون أن هذا النمط يفاقمه تغير المناخ.

فيضان بعد الجفاف



وهطلت أمطار غزيرة على ريو جراندي دو سول في سبتمبر الماضي حين تسبب إعصار فوق مداري في فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا.

وجاء ذلك بعد أكثر من عامين من الجفاف المستمر بسبب ظاهرة النينيو مع ندرة في الأمطار.

وسافر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الولاية يوم الخميس لزيارة الأماكن المتضررة ومناقشة جهود الإنقاذ مع الحاكم.

