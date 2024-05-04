انفجار يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة تسعة جنوب غرب باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار وقع أمس في مدينة “خضدار” بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب أحد الطرق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة رئيس نادي الصحافة المحلي محمد صديق بالقرب منها، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وإصابة تسعة من المارة بجروح متفاوتة.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع التفجير، وقامت بجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.