التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توريد نحو 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أن هذه الكميات تمثل 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024 بإجمالي 3.5 مليون طن.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات التوريد اليومية لـ129 ألف طن وهو أعلى من العام الماضي رغم الظروف المناخية التي أدت إلى تأخر الحصاد، منوهًا بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

ولفت الوزير، إلى استمرار عمليات التوريد طوال اليوم عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، بعد إضافة فترة مسائية في المواقع التي تتوفر بها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءً وحتي 12 صباحًا وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحًا وحتى 7:30 مساءً.

من جانبه قال عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا خلال جولة تفقدية على صومعة مطحن نفرتيتي بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، إن إجمالي مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة بلغت 216 ألف فدان وفقا لتقديرات وزارة الزراعة.

وكشف عن استلام 102 ألف طن قمح حتى الآن حيث يتراوح معدل التوريد اليومي بين 11 و13 ألف طن بمتوسط 12 أردبًا عن كل فدان، مشيرًا إلى أن المديرية تستهدف من 388 ألفًا إلى 400 ألف طن بالمحافظة، متوقعًا تخطي هذه الكميات مع نهاية الموسم.

وأشار "عبد النعيم"، إلى أن المنيا تعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية وردت قمح خلال الموسم الماضي بعد الشرقية بكميات بلغت 500 ألف طن.

ولفت مدير مديرية التموين بالمنيا، إلى أن مركز مغاغة يعد الأكبر توريدًا للقمح بالمحافظة يليه مراكز أبو قرقاص، والعدوة، وسمالوط، والمنيا، ومطاي، وملوي، ودير مواس، موضحًا أن نسبة التوريد بنقاط الشركة القابضة للصوامع والتخزين بلغت 55.39% وشركة مطاحن مصر الوسطى 26.24%، والبنك الزراعي 18.34%.

وكشف "عبد النعيم"، وجود 44 نقطة استلام وتجميع بالمنيا، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 504 آلاف و100 طن منهم 305 آلاف طن موزعين على 6 صوامع تابعين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأضاف أن شركة مطاحن مصر الوسطى لديها 4 مواقع استلام بالمحافظة بسعة إجمالية 46 ألفًا و200 طن، فضلًا عن 34 موقعًا تابعة للبنك الزراعي بسعة إجمالية 152 ألفًا و900 طن.

وفيما يتعلق باستلام محصول القمح المحلي من المزارعين والموردين خلال الفترة المسائية، أكد "عبد النعيم"، أنها تتم عبر 18 موقعًا بها إنارة ليلية من إجمالي مواقع التخزين، مؤكدًا سداد المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد.

وقال إنه تم التحفظ على سيارتين محملتين بـ 24 طن قمح كانتا متجهتين إلى محافظة بني سويف دون الحصول على إذن مسبق من المديرية، وذلك بالمخالفة لقرارات النقل والتداول، كاشفًا مصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأرجع "عبد النعيم"، رفض هيئة سلامة الغذاء لكميات من القمح المحلي المورد خلال الموسم الجاري إلى قيام بعض المواطنين بتوريد محصول مخزن من الموسم الماضي وبه بعض التلف بسبب سوء التخزين.

من جهته، قال المهندس مؤمن معتمد، رئيس قطاع شركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة المنيا، إن سعة صومعة نفرتيتي تبلغ 20 ألف طن ويوجد بها مخزن تجميع بسعة 10 آلاف طن، مشيرًا إلى أنه يتم توريد يوميًا نحو 3400 طن قمح من المزارعين.

وأكد "معتمد"، أن ارتفاع كميات القمح الموردة نتيجة وعي المزارع بأهمية توريد المحصول المحلي لصالح الدولة، خاصة أنه اختياري، مع سرعة سداد المستحقات خلال 48 ساعة من وقت التوريد.