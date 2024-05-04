عادل العسومي رئيسًا للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الهيئة التأسيسية الرئيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي اختيار رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة خلفا للدكتور ناصر الفضلي رئيس مركز لندن للبحوث.

وأعرب العسومي، في بيان اليوم السبت، عن سعادته وترحيبه بهذا المنصب واعتزازه بالثقة التي أولتها إليه الهيئة التأسيسية للمنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، مؤكدا عزمه السير مع كل أعضاء المنظمة في اتجاه بلوغ أهدافها لا سيما ما يتعلق بالتنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن العربي والعمل على استثمار البحث العلمي في تطوير حياته عبر القطاعات الخمسة التي ترتكز عليها المنظمة المتمثلة في صناعة التعليم والطاقة والغذاء والدواء والسياحة.

وأكد العسومي أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التقدم والتنمية العربية، مشيرا إلى أن الطموح لتطوير الوطن العربي على الأصعدة كافة لا سقف له وأنه يسعى لذلك من خلال أي موقع يترأسه.

ولفت إلى أن مركز لندن للبحوث والاستشارات أسس المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي، لتعمل في ثلاثة مسارات تتعلق بالبحث العلمي عبر مشروعات علمية تحاكي احتياجات تنموية للعالم العربي.

يذكر أن المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي - UAO.SR - مؤسسة دولية خاصة مساهمة، مسجلة في المملكة المتحدة بترخيص قانوني من غرفة التجارة بتاريخ 17 يناير 2024، وتُعنى بإنتاج البحوث العلمية التطبيقية في تخصصات مختلفة وتقديم الاستشارات للقطاعات الحكومية والخاصة.

وتضم المنظمة العديد من الشخصيات العربية من أصحاب القيادة والإبداع في النواحي المتخصصة بالعلوم الاجتماعية والتطبيقية، ويتألف الهيكل التنظيمي للمنظمة من الرئيس الفخري للهيئة التأسيسية الأميرة نورة بنت مساعد آل سعود.

الخارجية الروسية : تدريبات حلف الناتو تشير إلى استعداده لـ "صراع محتمل" مع روسيا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية " ماريا زاخاروفا"، اليوم السبت أن تدريبات حلف الناتو "المدافع الصامد"، تشير إلى أن الحلف يستعد لـ "صراع محتمل" مع روسيا الاتحادية ، مضيفة أنه وفقا لسيناريو التدريبات يتم استخدام كل الوسائل المتوفرة لدى الحلف ضد روسيا، بما في ذلك الأسلحة الهجينة والتقليدية.

واعتبرت زاخاروفا في تصريح نقله موقع روسيا اليوم - أن اتهام الناتو لروسيا بشن هجمات هجينة ضد الدول الأعضاء في الحلف، هي معلومات مضللة تهدف لتضليل سكان أوروبا من أجل صرف الانتباه عن تصرفات الحلف نفسه .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن "الناتو بالذات، أطلق العنان لحرب هجينة ضد روسيا في جميع الاتجاهات الجغرافية" ، وإن أعضاء الناتو يشاركون في الصراع الدائر حول أوكرانيا، ليس فقط من خلال تمويل نظام كييف وتزويده بالأسلحة، بل من خلال تزويده أيضا بمعلومات استخباراتية،ينتج عنها توجيه الضربات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية على الأراضي الروسية.

وكان مجلس حلف الناتو قد اعتمد في 2 مايو الجاري، بيانا اتهم فيه روسيا، بشن هجمات هجينة ضد الدول الأعضاء في الحلف.