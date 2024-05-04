ضبط نزيل سرق 5 شاشات من فندق جامعة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت المباحث الجنائية بقنا، المتهم بسرقة 5 شاشات من فندق جامعة جنوب الوادي فرع المعبر بمدينة قنا، بعدما سرق مفاتيح الغرف من الاستقبال ليلا، وتسلل للغرف وأخذ المسروقات وفر هاربا.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك يا درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا بتحرير محضر من جامعة جنوب الوادي بتعرض الفندق لعملية سرقة من قبل أحد النزلاء بداخله.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أنه شاب من محافظة الإسكندرية مقيم في مدينة قنا يُدعى أ.ع، تم خلال عملية خروجه من الفندق بعد قضاء مدته وجد الموظفين نائمين فاستغل ذلك وأخذ مفاتيح الغرف المغلقة من الاستقبال وفتحها وقام بسرقة 5 شاشات وفر هاربًا.

وبعد تكثيف عملية البحث تم القبض على المتهم وإعادة المسروقات قبل التصرف فيها، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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