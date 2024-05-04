قتل من المسافة صفر.. الداخلية تكشف ملابسات "مجزرة بقنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات العثور على جثتي عامل ونجله في قنا، إذ تبين أن عاطلا استدرجهما بزعم شراء أسلحة، تم ضبط المتهم.

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا بلاغا بالعثور على جثتي عامل و نجله بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة المركز، وقرر بقيامه بإيهام العامل برغبته في شراء "بندقية آلية – طبنجة" منه فقام باستدراجه ولدى وصوله ونجله باغتهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياتهما واستولى على السلاحين الناريين وهاتفي محمول ولاذ بالهرب.

تم بإرشاد المتهم ضبط البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة والسلاحين المستولى عليهما وعدد من الطلقات-هاتفى المحمول.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.