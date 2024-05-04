14 قتيلا جراء انهيارات أرضية في جزيرة إندونيسية

وقال ميكسيانوس بيكابيل، رئيس الإنقاذ المحلي، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة منذ يوم الخميس تسببت في انهيار أرضي في منطقة لوو بمقاطعة سولاويسي الجنوبية.
وأثرت الفيضانات، التي وصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (10 أقدام)، على 13 منطقة فرعية، حيث غطت المياه والطين المنطقة، وتأثر أكثر من 1000 منزل، وجرى جرف 42 منها من أساساتها.
وقد عمل فريق بحث وإنقاذ على إجلاء السكان باستخدام القوارب المطاطية والمركبات الأخرى. وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، السبت، إنه تم نقل أكثر من 100 ساكن إلى المساجد أو منازل أقاربهم خارج المنطقة المتضررة.
وتسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت بأبريل، في حدوث انهيارات أرضية ومقتل 20 شخصا في منطقة تانا توراجا بمقاطعة سولاويسي الجنوبية.
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