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«الأونروا»: أطفال غزة يعانون مستويات «توتر مدمرة»

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ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من الأضرار النفسية التي يتعرض لها أطفال غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر، بما في ذلك «مستويات مدمرة» من التوتر.
وقالت الوكالة الأممية، في بيان على حسابها عبر منصة «إكس»، إن «الأطفال في غزة يعانون مستويات مدمرة من التوتر».
وأضاف البيان أن «فريق (الأونروا) يعمل مع الأطفال والمراهقين للتخفيف من تأثير أهوال الحرب». وتابعت الوكالة: «مستشارونا يقدمون لأطفال غزة الأمل والراحة، وعلينا أن نحمي حاضرهم ومستقبلهم»، مجددة التأكيد على ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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