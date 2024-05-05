شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة غير مسبوقة.. ارتفاع ضحايا الفيضانات جنوب البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد عاصمة الولاية بورتو أليغري كارثة غير مسبوقة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل.

وارتفع عدد القتلى إلى 58 قتيلا و67 مفقوداً، فيما أصيب 74 شخصاً جرّاء الفيضانات وأجبر 24600 شخص على ترك منازلهم. ضحايا الفيضانات في البرازيل وتعد مهمة عناصر الإنقاذ للبحث عن ضحايا وناجين محتملين شاقّة لتعذّر الوصول إليهم بسبب الفيضانات التي تجتاح هذه الولاية منذ أيام.

وتشير توقعات الأحوال الجوية إلى استمرار هطول أمطار "بالغة الشدة" حتى الأحد. فيضان نهر الأوروغواي كما حذّر الدفاع المدني من خطر فيضان نهر الأوروغواي، إذ تشهد البرازيل منذ أشهر ظواهر طقس متطرفة.

كما تعاني من جفاف تاريخي أثّر على نهر الأمازون إلى أمطار غزيرة ترافقت مع أعاصير في الجنوب.

