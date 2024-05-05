سحب ممطرة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم الأحد غائمًا جزئيًا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية يصبح رطبا ليلاً وحتى صباح الاثنين، على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

رياح خفيفة جنوبية شرقية

وأضاف المركز، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، على أن تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

وأشار، الموج سيكون في الخليج العربي خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:34، والمد الثاني عند الساعة 23:32، والجزر الأول عند الساعة 16:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.

الموج في بحر عمان

وتابع، الموج في بحرعمان سيكون خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:18 والمد الثاني عند الساعة 08:30، والجزر الأول عند الساعة 13:12 والجزر الثاني عند الساعة 02:04