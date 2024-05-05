مقتل مراهق برصاص الشرطة الأسترالية إثر شنه هجومًا بسكين في غرب البلاد

أعلن رئيس وزراء ولاية ​أستراليا​ الغربيّة روجر كوك، أنّ مراهقًا (يبلغ 16 عامًا) مسلّحًا بسكين، "اندفع" نحو عناصر الشّرطة في غرب أستراليا، وأَطلق عليه شرطي النّار فأرداه قتيلًا، مشيرًا إلى أنّ "ثمّة مؤشّرات إلى أنّه أصبح متطرّفًا عبر الإنترنت، لكنّي أريد أن أطمئن الجمهور، في هذه المرحلة يبدو أنّه تصرّف بمفرده".

من جهته، أوضح مفوّض شرطة الولاية كول بلانش، في تصريح صحافي، أنّ الشّرطة تلقّت اتصالًا في وقت متأخّر السّبت، من شخص يحذّر من أنّه سيرتكب "أعمال عنف"، لكن دون ذكر اسمه أو مكانه. وفي غضون دقائق، نبّهت مكالمة طوارئ أخرى الشّرطة، إلى أنّ شخصًا "ذكرًا يحمل سكينًا كان يركض حول موقف سيّارات" في ويليتون، وهي ضاحية جنوبيّة في برث (عاصمة الولاية).

ولفت إلى أنّ صور كاميرا الشّرطة أظهرت أنّ المراهق رفض مطالب الضبّاط بأن يضع السكين أرضًا، مبيّنًا أنّ عناصر الشّرطة استخدموا مسدّسَي صعق كهربائي، لكن "كليهما لم يكن لهما التّأثير الكامل المطلوب". وأفاد بأنّ المراهق "واصل التّقدّم نحو عنصر أطلق رصاصةً واحدةً، وأصابه بجروح قاتلة"، مشيرًا إلى أنّ المراهق توفّي بالمستشفى في وقت لاحق.