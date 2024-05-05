المطران عودة يترأس خدمة الهجمة وقداس الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت

يترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران ​الياس عودة​، خدمة الهجمة لمناسبة عيد الفصح، في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة في بيروت، يليها قدّاس الفصح.

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