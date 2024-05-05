وديع الخازن اتصل بالنقيبين الكعكي والقصيفي مهنئًا باليوم العالمي لحرية الصحافة

اتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير الأسبق ​وديع الخازن​، بكلّ من نقيب الصّحافة اللّبنانيّة ​عوني الكعكي​ ونقيب المحرّرين ​جوزف القصيفي​، مُهنّئًا باليوم العالمي لحرّية الصحافة، ومُعايدًا الصّحافة اللّبنانيّة والصّحافيّين والإعلاميّين بعيد شهداء الصّحافة في السّادس من أيار.

وأكّد الخازن أنّ "تاريخ ستّة أيار هو يوم شهداء الصّحافة اللّبنانيّة والكلمة الحرّة في مطلع قوافلهم في ساحة الشّهداء عام 1916، الذين عُلّقت مشانقهم على يد جمال باشا المُلقّب بالسفّاح. ومنهم نستذكر إبراهيم الخليل، فيليب وفريد الخازن، حسن طبارة، الخوري يوسف الحايك، الأميرالاي حافظ شهاب، وعبد الوهاب الإنكليزي".

وأشار إلى أنّه "لا يفوتنا أيضًا استذكار استشهاد نسيب المتني في أحداث 1958، وكامل مروة فيما بعد. ومن رعيل الشّهداء، نقيب الصّحافة رياض طه، سليم اللوزي، جبران تويني وسمير قصير"، لافتًا إلى أنّ "هؤلاء جميعًا دفعوا غاليًا ثمن حرّياتهم الصّحافيّة والوطنيّة فضلًا عن المواقف المُلتزمة بها، فحُقّ لهم أن يكون هذا اليوم هو تكريم لذكراهم في كلّ عام".