الجمعية التاريخية تحتضن مكتبة صلاح عيسى.. والافتتاح قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

نقلت الكاتبة الصحفية والمثقفة المعروفة أمينة النقاش زوجة المؤرخ والكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى مكتبة الكاتب الراحل، إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، بمدينة نصر، برئاسة الدكتور أحمد الشربيني، مساء أمس السبت.

ضمت المكتبة نحو 100 كرتونة متمثلة في كتب التاريخ والتراث والأدب والعلوم الاجتماعية والفلسفة، والكثير من المجلدات الكاملة لروز اليوسف والهلال وصباح الخير منذ الإنشاء، ودراسات في الفلسطينيات والتاريخ المصري والعربي والصحافة وتاريخها؛ ومن المقرر تحديد موعد لافتتاح المكتبة وإعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفي بالجمعية قريبًا.

نشأ صلاح عيسى في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وأثر ذلك بشكل كبير في تكوين شخصيته، وكان أبوه صاحب رأي سياسي، يختلف معه فيه أعمامه، ومع ذلك كانوا يعيشون معا.

وحصل صلاح عيسى على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1961، وعمل لسنوات في الوحدات الاجتماعية بقرى الريفية، وبدأ مسيرته الأدبية في كتابة القصة القصيرة ثم اتجه للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي، إلى أن تفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية، وشارك في إنشاء عدد من المطبوعات الصحفية، ولعل أهم إصدار فيها هو «الأهالي»، وفقًا لكتابه «سلامي عليك يا زمان: مشاغبات وهموم صحفي عربي في الثمانينيات».

وأصدر عيسى أول كتبه «الثورة العرابية» عام 1979 وصدر له عشرات الكتب في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب، منها: تباريج جريج، 1988، والبرجوازية المصرية ولعبة الطرد خارج الحلبة، 1982، ونزار قباني في مشجبة شعراء النكبة والألسطة، 1995، ومحاكمة فؤاد سراج الدين باشا: حين وضعت ثورة عبد الناصر ثورة سعد زغلول ومصطفى النحاس في قفص الاتهام، 1983، وفقا لدار الكتب والوثائق.